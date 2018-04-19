马来西亚选战未打，赌盘先开

（早报讯）马来西亚第14届大选还未开打，当地非法赌博团伙卜基已先开盘口收注。目前最热门的两个盘口包括民政党和马华会否能在槟州赢取两个州议席，以及民主行动党霹雳州主席倪可敏与民政党主席马袖强的王者对战。

据《星洲日报》了解，下注者不只是马来西亚民众，也有来自新加坡、印度尼西亚、泰国、香港及台湾等地的民众透过各种管道下注。一些外国民众还出手颇重，每次下注最高可达数十万令吉。

备受瞩目的全国大选向来是非法赌博团伙“发选举财”的机会，例如2013年大选时，卜基开出民政马华会在槟州突破至少一个州席的单边盘口，许多民众趋之若鹜地下注，结果是卜基笑到最后。

卜基这次大选开出双边盘口，无论看好或不看好民政马华突破两个州席的盘口都可下注。但若两党加起来只突破一个州席则是打和。据了解，不管下注哪个盘口，卜基都抽佣5%。

据了解，上述盘口开出后，已吸引很多赌徒下注。其中比较多人不看好民政马华能取得两个州席，但也有一些人看好这两个政党，因此下注情况不是一面倒。

目前距离4月28日提名日还有超过一周。现在只要国阵及希盟一宣布上阵的候选人，卜基就会开出盘口让人下注，至今为止最活跃的盘口是倪可敏与马袖强对决的霹雳州安顺国席。

这些地下赌盘往往被视为选举形势的其中一项指标。根据怡保卜基的消息，安顺国席对决刚开始的赌盘是倪可敏让500票，但周三开始传出的最新赌盘，倪可敏已被“赌市”看起而开出放1000张的盘口。

据了解，目前盘口已开到倪可敏让马袖强3000票。即下注者只有在倪可敏胜马袖强3000票以上才算赢钱，少一票都算输。安顺国席受到“热捧”，主要是因为对阵双方势均力敌。对赌徒而言，这类输赢概率五五波的盘口最具吸引力。

但是地下赌盘猖獗也可能左右选情。如果朝野阵营势均力敌，地下赌盘便足以影响选情。据了解，曾有候选人下巨注买自己败选。地下赌盘若不想惨赔，就会想方设法让这名候选人胜出。

免费试阅14天