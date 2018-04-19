新加坡是美朝峰会的可能地点之一

（早报讯）美国总统特朗普周二向媒体披露，来临的美国朝鲜首脑峰会在“六月初或更早”举行，并表示正在考虑的峰会地点有“五个”。

综合消息人士和媒体分析，这些可能地点在欧洲、亚洲与东南亚的城市，其中包括新加坡。

熟知有关峰会情况的一名消息人士向彭博社透露，就目前所知，特朗普和朝鲜领袖金正恩之间的峰会不会在北京、平壤、首尔或板门店举行。本月27日，韩国总统文在寅和金正恩将在板门店举行韩朝峰会。

就亚欧大国来说，由于特朗普和北京的关系不稳定，与克林姆林宫关系紧张，所以特金会不太可能在中国或俄罗斯举行。日本与朝鲜长期存在历史紧张关系，因此日本也不是一个理想选择。

眼前的热门可能地点是瑞典。瑞典在平壤设有大使馆，是美国利益的代表，也负责办理美国人到朝鲜签证等领事事务，换言之，瑞典一直是美国与朝鲜之间的沟通管道。今年三月当朝鲜外长李勇浩罕见地到瑞典访问时，外界就猜测瑞典可能会是美朝首脑峰会的地点。

据上述消息人士和西方媒体，新加坡也是特金会的可能地点，因为中国国家主席习近平曾经在2015年选择在新加坡与台湾时任总统马英九举行历史性会晤。习马会是自1949年以来，两岸最高领导人的首次会晤。此外，新加坡与美国和朝鲜都建立了外交关系。

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