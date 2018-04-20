印尼曝面簿用户信息被盗 警方深入调查

（早报讯）印度尼西亚警方正在深入研究与社交媒体巨头面簿相关的应用程序，以调查是否有任何滥用该国用户个人信息的行为。

据中新社援引印尼媒体19日报道，印尼国家警察总署刑事调查局负责人阿里表示，警方正在调查 “面簿对用户数据做了什么，并且调查用户分享个人信息的用途”。

报道称，面簿驻印尼代表周二在印尼国会听证会上就用户资料外泄事件，接受了长达五个小时的盘问，并对100多万印尼用户个人信息有可能被不正当获取一事道歉。

面簿在印尼拥有109万6666个用户，占该社交媒体全球用户总数的1.26%。其中，有748名用户使用了“剑桥分析”用来盗取用户数据的应用程序。

面簿印尼公司公共政策主管哈塔里在国会听证会上说，已分析了对数据泄露事件所造成的损失，并已经采取措施修复并防止类似的事件再次发生，以确保应用程序开发商不再滥用个人资料。

哈塔里称，面簿印尼公司正在接受审计，审计结果将向印尼警方、通信和信息部和国会报告，但他无法承诺何时能够完成审计。

面簿亚太区公共政策副总裁米尔纳在听证会上说，面簿已经删除了该应用程序，并下令剑桥分析删除其所盗取的所有数据。

印尼将在今年举行地方选举、明年举行总统选举，此时爆出面簿用户数据被盗取的消息，引发广泛关注。

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