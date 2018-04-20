美宇航局新局长任命获批

（早报讯）美国国会参议院19日批准共和党众议员吉姆·布里登斯廷（Jim Bridenstine）担任美国航天局局长，接任即将退休的代理局长莱特富特。

据新华社报道，与美国航天局众多前任局长不同，布里登斯廷没有科研工作背景。他是美国总统特朗普的坚定支持者。特朗普去年9月提名他担任美宇航局局长，七个多月后才以一票优势获得参议院批准。

布里登斯廷出生于1975年，曾在伊拉克和阿富汗执行战斗任务，2012年被选为众议员，目前是众议院军事委员会以及科学、空间与技术委员会的成员。

布里登斯廷说：“得到美国参议院批准担任美航天局局长是一种荣耀。”他盼望与美宇航局出色的团队一起工作，实现总统对于太空的愿景。

布里登斯廷曾推动通过《美国太空复兴法案》，建议大力推进美国太空计划。

莱特富特对布里登斯廷担任局长表示欢迎。不过，共和党和民主党内都有参议员曾以不同理由反对布里登斯廷出任宇航局长一职。

共和党参议员卢比奥认为布里登斯廷是航天界的外行，在新的太空探索计划即将上马的关键时期，不能胜任这一职位。共和党参议员尼尔森也曾发表声明指出，白宫需要一个专业人士执掌宇航局。

民主党人士的反对理由之一则是他曾否认气候变化是人类活动导致的，而部分美宇航局科学家则在从事气候变化研究。

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