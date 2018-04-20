日逾70名国会议员集体参拜靖国神社

（早报讯）日本70多名朝野议员20日早上集体参拜供奉二战甲级战犯牌位的靖国神社。

据中通社援引日媒报道，由日本跨党派国会议员组成的“大家都来参拜靖国神社国会议员之会”的成员，在21日起举行的靖国神社春季例行大祭之前，集体前往靖国神社进行参拜。朝野各党的76人参加了此次参拜，来自政府的总务副大臣奥野信亮、外务副大臣佐藤正久以及担任日本遗族会会长的文部科学副大臣水落敏荣等人也参加。

会长为前参院副议长尾辻秀久，他在参拜后就首相安倍晋三2013年12月以后没有参拜靖国神社表示，因为是内忧外患、多事多难的时候，希望首相前来参拜。

希望之党参议员中山恭子、日本维新会总务会长东彻也前往参拜。

日本外相河野太郎20日在记者会上表示，无意在21日开始的靖国神社春季例行大祭之际进行参拜。他表示“没有（计划），迄今也未参拜”。

总务相野田圣子在记者会上就春季例行大祭参拜表示“不参加”。

安倍晋三在去年举行春季大祭时期供奉了谷物，今年是否会再次供奉谷物备受瞩目。

靖国神社位于东京千代田区，神社内供奉有包括东条英机在内的14名二战甲级战犯。长期以来，日本部分政客、国会议员坚持参拜靖国神社，遭到日本国内众多爱好和平人士和国际社会的强烈反对，也导致日本与中韩等亚洲国家关系紧张。

免费试阅14天