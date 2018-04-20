马16党员兴讼挑战巫统非法

（早报讯）马来西亚大选提名日就在一周后，但国内最大政党——巫统的合法地位如今却受到挑战。16名巫统党员以巫统党选展延抵触党章为由兴讼，挑战巫统非法。

据当今大马网报道，这16名巫统党员今天向吉隆坡高庭入禀这次的司法诉讼，他们的代表律师是哈聂夫。哈聂夫也是前首相兼希盟总裁马哈迪的代表律师。

哈聂夫在较早的一篇部落格贴文表示，巫统领导层应该听从巫统元老莱斯雅丁的劝告，主动向法庭寻求厘清自己的“合法地位”课题。他说：“否则，如果任何巫统党员在任何时候决定入禀法庭，通过法律途径解决巫统的宪法危机，则巫统（领导层）没有权利责怪这些党员，因为这是他们本身的疏忽和失败，没有主动把课题带上法庭。”

巫统最后一次党选是在2013年10月19日。根据巫统党章第9.3条文，巫统最高理事会必须每三年举行一次党选，而10.16条文允许党选展延18个月。

巫统主席纳吉在2015年6月宣布展延党选，以备战第14届大选。由此计算，巫统理应最迟在2018年4月19日举行党选。

另外，前首相署部长再益指出，他认为，巫统已是非法组织。“我是这么认为（巫统是非法的），但此事由社团注册局决定。”

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