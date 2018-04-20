马社党重申不容马哈迪任相

（早报讯）马来西亚社会主义党昨天的“国会悬峙时将支持希盟组政府”言论引起争议后，社会主义党秘书长西华拉占今天澄清和重申，社党届时给希盟的支持是有条件的，就是前首相马哈迪绝不能回锅担任首相。

西华拉占今日文告也说明，即使马哈迪仅仅作为过渡首相，社党亦不会接受。“社党反对马哈迪的立场清晰，且不曾动摇。推举马哈迪成为首相人选是希盟的错。”

西华拉占解释，社党昨日表示一旦国会悬峙，社党将会支持希盟组成政府，惟这番言论招来某些人的批评。他因此重申，假设国阵与希盟两方都迫切需要社党以组成政府，社党必定会有条件支持希盟，以完成人民推翻国阵的心愿。

“虽然悬峙国会的情况可能不会发生，但两方（阵营）都会非常需要社党所赢得的席次以组成政府，因此社党即处在能够开出条件的位置……在（国会悬峙）的时候，社党将尊重人民的愿望，以推翻执政60年的国阵政府。因此，我们必定会支持希盟组成政府。”

社会主义党在来届大选将上阵雪兰莪、槟城、吉兰丹、霹雳和彭亨，出战4个国席和12个州席，总共16个国州议席。

上届大选，和丰国会议席是社党唯一胜选的国席，原任和丰国会议员是再也古玛。

昨日，再也古玛指出，尽管社党在两年前已开始要求与希盟讨论议席分配事宜，但希盟从未回应社党的要求。由于社党未能与希盟讨论议席分配，来届大选势必将在大部分选区爆发三角战，因此有者谴责社党为“破坏王”。

社党中委阿鲁仄万则驳斥“社党是破坏王”的说法，并强调社党绝不会支持国阵，且会在未上阵的议席中为希盟候选人助选。

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