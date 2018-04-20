美或动用紧急权力法 遏中国注资科技领域

（早报讯）在特朗普政府寻求就美国眼中的侵犯知识产权行为惩罚中国之际，美国财政部正在考虑动用一部紧急法律来遏制敏感技术领域的中国投资。

彭博社引述美国财政部国际事务办公室的助理部长希思·塔伯特（Heath Tarbert）说，美国政府正在研究动用《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)的可能性。根据这部于1977年颁布的法律，美国总统可以宣布全国因“异常、特大威胁”进入紧急状态，进而也就能够阻止相关交易、控制相关资产。

特朗普已威胁要对中国高达1500亿美元（1964.25亿新元）的商品征收关税，他要求财政部长史蒂文·姆努钦考虑对中国公司实施投资限制。以回应中国窃取知识产权和强制技术转让的行为。北京方面也已提出对500亿美元美国商品加征关税的报复计划，并承诺会在必要时采取进一步行动。

根据3月22日的总统备忘录，姆努钦最迟要在5月21日前后提出行动方案、解决“中国指示或推动的、在被视为重要的美国行业或技术领域的投资”相关担忧。

虽然迄今为止投资者一直聚焦特朗普对华进口征收关税的计划，但新的限制措施可能会令特朗普上台后中国对美投资放缓的局面加剧，从而损害美国公司筹集资金的能力并压低它们的估值。

彭博汇编的数据显示，去年中国企业在美国的收购交易总额从前年的530亿美元降至318亿美元。塔伯特周四在华盛顿的一个活动上说，来自特朗普的考虑投资限制指令只针对中国。

紫光集团之类有中国政府背景的企业已然不得不放弃了收购或入股美国科技公司的计划。然而,以腾讯控股、阿里巴巴集团和百度等为首的中国私营企业则一直活跃在美国市场中。彭博汇编的数据显示，在过去五年里，腾讯在美国投资了50多家公司，其中包括人工智能初创企业ObEN Inc. 和卫星设备开发商Satellogic USA Inc.。

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