索尼与美国大学携手开发家用机器人

（早报讯）日本公司索尼将与美国卡内基梅隆大学携手，开发新的家用机器人。使之能够进行烹饪和搬运物品等，具备承担部分家务劳动的功能。索尼除了自身参与此项目外，还将通过对创业研究人员提供资金支援等推动走向实用化。索尼把结合人工智能和机器人的新业务定位为重点关注领域，将利用外部力量，加快业务的扩大。

日本经济新闻中文网报道，索尼的美国子公司同以人工智能（AI）研究而知名的卡内基梅隆大学签署了研发协议。让机器人基于人工智能具备学习能力，使其能为烹饪等家务提供辅助。在机器人的外形方面，设想为能够抓住物体的多功能机械臂等。在驱动和控制方面，将利用索尼通过开发机器狗“aibo”积累的技术。

双方希望将此前仅用于工厂、仓库的机器人的应用范围扩大至家庭、小店铺等。在人工智能研究论文的被引用次数方面，卡内基梅隆大学跻身全球前十名。双方将着眼于实用化构建合作体制，引领家用机器人市场。

双方首先把烹饪和搬运作为主要的开发主题。将开发能拿起豆腐等柔软物体、或将食材摆放得美观的技术。还将研究让机器人根据选好的食材设计菜单并烹饪、把完成的菜肴端上餐桌的方法。

具体的产品概要和推出时间仍未确定，但预计五年以内将把多项技术推向实用化。有分析认为，索尼将提取机械手臂控制和物体搬运等部分关键技术，应用于家务支援机器人等面向个人的新产品。

此外，还将加强把外部智慧应用于早日商业化的机制。索尼将通过旗下的企业风险投资基金（CVC）扩大对机器人研究人员和国内外人工智能初创企业等的投资。还将使用通过“新业务创出计划”积累的量产、促销经验，援助相关初创企业。

索尼在重建电子业务方面拿出了时间表，正在探索新的增长领域。把人工智能和机器人技术结合起来的领域是重点之一。在始于2018年度的中期经营计划中，预计索尼也会把该领域定位为支柱之一。

免费试阅14天