儿童肥胖渐成全球“流行病”

（早报讯） 联合国粮农组织警告，超重和肥胖已成为一种全球性的“流行病”，在发达国家和发展中国家中均有蔓延趋势。其中，儿童超重和肥胖是不容忽视的全球性问题。

世界卫生组织此前也曾警告，儿童肥胖是当前全球面临的最严峻的公共健康挑战之一。2016年，全球5岁以下超重儿童已超过4100万，其中一半在亚洲。

联合国粮农组织的报告显示，亚太地区儿童肥胖症患者增长迅速，2000年至2016年间，5岁以下超重儿童数量增加38%，趋势不容乐观。亚太区域的数据只是全球超重儿童不断增加的一个缩影。

据世卫组织估计，到2025年，全球超重或肥胖儿童将超过7000万。

联合国粮农组织的报告还指出，超重儿童成年后患糖尿病、高血压、心脏病和肝病等慢性病的风险更高，同时还会出现自卑、抑郁等负面心理问题，为其成长和成年后的健康埋下定时炸弹，也会加重社会医疗体系的负担。

专家认为，儿童肥胖蔓延是社会和经济发展衍生出的问题，主要原因是儿童饮食中高脂肪、高糖分的食物摄入不断增加；同时，随着城市化及交通方式的转变，儿童越来越缺乏运动。

意大利目前是世界上超重儿童比例最高的国家之一。意大利政府已投入大量资金，让学龄儿童增加体育锻炼，打造更健康的校园食谱等，防止儿童肥胖的流行。

世卫组织呼吁，抑制儿童肥胖问题需要各国政府机构和社会各行业跨部门、跨学科的通力合作和政策保障。同样重要的是，父母要帮助儿童树立健康的生活理念，培养儿童健康饮食和运动习惯。

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