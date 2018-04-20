报告:21世纪美校园枪击案激增

（早报讯） 最新公布的一项研究报告指出，美国校园重大枪击事件正快速增加，过去18年因此夺走的性命比整个20世纪还多。

这项刊登在“儿童与家庭研究期刊”的报告，统计了美国校园重大枪击事件以及因此造成的5到18岁儿童和青年死亡人数，并追溯到1940年。这项研究并未将帮派枪击和大学校园发生的枪击事件计算在内。

报告指出：“美国直到1940年才出现符合我们标准的重大枪击事件，当时一名初中校长在企图自尽前，枪杀了教育局长、高中校长、学区官员以及两名教师，因为他认为自己将在学年结束时被解雇。”

所谓重大枪击是指至少有一人开枪、蓄意射杀或射伤至少四人的事件。

报告指出，研究人员发现，1950年代和1960年代没有发生重大枪击事件，其后即持续增加。枪击事件在1990年代达到高峰期，发生13起滥射事件，夺走36人性命。

研究人员统计，2000年至2018年共发生22起校园重大枪击案，造成66人丧命。

报告指出，这个数字高于1940年至1999年的60年间，这60年共发生22起重大枪击事件，夺走55人性命。

报告主要执笔人、克勒姆森大学的卡西扬尼斯说：“这是个令人震惊的趋势，即21世纪的开枪凶手绝大多数为青少年，显示如今比较容易取得枪枝，且青少年较易存在心理问题，同时他们化解冲突的技巧有限。”

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