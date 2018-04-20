叙利亚总统退还法国荣誉勋章

（早报讯）叙利亚总统府19日宣布，已将法国颁发给叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的“法国荣誉军团勋章” 退还给法国。叙方幷称，巴沙尔不会佩戴美国的“奴仆”颁发的勋章。

香港中国通讯社引述叙利亚总统府新闻办公室的声明说，在法国参与美国主导的对叙利亚袭击后，叙利亚外交部即通过罗马尼亚驻叙大使馆，将2001年法国政府授予巴沙尔的荣誉军团勋章退还法方。

声明强调：“持有一个从属于美国、支持恐怖组织幷且袭击叙利亚的国家的勋章，对总统巴沙尔来说幷非荣誉。”

法新社报道，法国总统府16日传出消息称，在法国参加军事打击叙利亚行动两天后，法国承诺启动取消巴沙尔2001年获得的法国荣誉军团勋章的程序。

法国总统马克龙曾在2017年9月表示，“巴沙尔是一名罪犯，必须接受国际司法机构的审判”。爱丽舍宫近日则指出，把这名“罪犯”排除在出荣誉军团之外，共和国的名誉才不会被损伤。

巴沙尔曾获得法国荣誉军团勋章的“大十字勋位”，幷于2001年被法国前任总统雅克?希拉克授予这项殊荣。

据悉，荣誉军团勋章是法国级别最高的勋章荣誉，也是全球最着名的勋章之一。撤销这项荣誉的情况很少见。2017年10月，好莱坞金牌制作人哈维?韦恩斯坦曾因性骚扰丑闻被收回这一殊荣。

4月7日，叙利亚大马士革东郊东古塔地区据称发生“化武袭击”事件。14日凌晨，美国联合英国、法国对叙利亚境内目标实施打击。此次军事行动的合法性遭到部分国家质疑，国际社会呼吁对所谓“化武袭击”事件展开公正调查。

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