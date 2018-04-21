金正恩放弃核试 专家：影响有限

（早报讯）朝鲜宣布停止核试验是半岛问题取得的重大进展，但不少专家认为，这一决定虽带来希望，但影响有限。

英国广播公司（BBC）报道引述美国海军分析中心资深研究员肯·高斯（Ken Gause）的话说，朝鲜此次并未表示愿意废除核武器。

他指出：“如果一定要说有什么不同，他们可能会同意宣布支持广泛意义上的无核化，并加之以激励为基础的阶段性进程，但至少在公开层面，这一举动并没有达到特朗普为美朝首脑会谈提出的条件。”

韩国世宗研究所资深分析员郑相昌则表示，朝鲜有效抛弃了“并进”政策，明显正为两次首脑会谈增加筹码，力求获取安全保障及放松制裁。

美国科学家联盟（FAS）高级助理研究员、《外交家》网站高级编辑庞达（Ankit Panda）认为，金正恩之所以愿意现在停止核试验，是因为他已经得到极大的回报——与特朗普的首脑会谈。

庞达指出，对于金正恩来说，不管是他的祖父还是父亲，都没能做到与美国总统对话，因此不论放弃核测试场还是停止导弹试验对他都是值得的。

庞达也在为BBC撰文的评论文章中指出，朝鲜的表态看起来更像是“其成为核武器国家的宣告”，且朝鲜无意放弃那些保障自己存活的最终武器。

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