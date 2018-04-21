（早报讯）马来西亚执政党国阵青年团为争抢年轻选票，日前在竞选宣言承诺资助青年结婚。各州国阵近来都根据这项宣言而“各出奇招”，全力争取年轻人支持。

吉兰丹哥打峇鲁国阵区部今天宣布，胜选后将举行一场各族新人的“集体婚宴”并由国阵买单。

国阵及巫统哥打峇鲁区部主席法米沙列今天在记者会表示，他连第一场集体婚宴的“良辰吉日”都选好了，就是今年的8月17日。他说，这天正好是农历七月初七，也是华人“七夕情人节”。

法米沙列表示，只要国阵在哥打峇鲁国会选区及其下三个州选区胜出，国阵就会举行上述“集体婚宴”。“哥打峇鲁国阵如果赢得选举，想结婚却有后顾之忧的年轻情侣们就无需再烦恼了。”

他发现当地许多单身年轻人都渴望能结婚，注册结婚岁不花钱，但摆婚宴却要头痛了。他说，为人父母者也希望能设宴招待亲朋戚友，孩子没能力设宴，负担就落在家长身上。

森美兰国阵今天也宣布为新婚夫妇提供550令吉（约186新元）的祝福红包。森州大臣及森州国阵主席莫哈末哈山笑言，新婚夫妇拿到红包后，可用来买结婚戒指。柔佛国阵上周宣布竞选宣言时，也承诺为新婚青年提供500令吉（约170新元）红包。

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