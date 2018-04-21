传统消毒法让食源性致病菌更难发现

（早报讯） 英国的一项新研究说，农业上经常使用氯对新鲜农产品进行杀菌消毒，但由于细菌本身一些特性，这反而会让农产品上的食源性致病菌更难被标准检测程序测出来。

食源性疾病是涵盖范围非常广泛的疾病，摄入受微生物或化学品污染的食品，都可能致病。农业上往往用氯处理蔬菜等农产品，以达到杀灭致病菌的目的。

为进一步研究这个问题，英国南安普敦大学学者领衔的团队在菠菜叶上培养出李斯特菌和沙门氏菌，然后把这些菜叶拿去进行氯杀菌处理。

一些细菌在遇到温度极端变化、营养缺失以及水分大幅减少等剧烈环境压力时，会进入“活的不可培养状态”，这是一种仍具有代谢活性及致病性的“休眠状态”。

研究团队发表在美国《微生物学》网络杂志上的论文说，经过氯处理的菠菜叶上，李斯特菌和沙门氏菌群中就有很大一部分致病菌进入了“活的不可培养状态”。进一步实验显示，秀丽隐杆线虫如果摄入这些进入“活的不可培养状态”的病菌后，寿命会缩短。

报告主要作者、南安普敦大学学者基维尔说，西方消费者喜欢生吃菠菜等农产品，所以许多企业在销售前用氯杀菌消毒。

数据显示，食源性致病菌进入“活的不可培养状态”后，标准的行业检测手段很难检测出来，但它们仍可以引起相关疾病，这值得警惕。

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