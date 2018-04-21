巴勒斯坦要求联合国提供国际保护

（早报讯）巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长埃雷卡特21日宣布，巴方决定向联合国安理会寻求国际保护，理由是近来以色列在加沙地带对“手无寸铁”的示威者发起“战争”。

新华社报道，埃雷卡特当天在拉姆安拉召开记者会指出，总统阿巴斯已责成巴常驻联合国代表曼苏尔向安理会寻求对巴勒斯坦人民的国际保护。

埃雷卡特说，巴方同时提请国际刑事法庭对以色列近期在加沙地带犯下的“罪行”展开司法调查。他也谴责美国承认耶路撒冷为以色列首都，并决定将使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的决定，称这是对“两国方案”的破坏。

他强调，根据国际法，东耶路撒冷是被占领土，任何改变现状的措施都是无效的。

去年12月6日，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并启动将美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程。巴勒斯坦对此强烈反对，并以拒绝和谈相抵制。

今年3月30日，巴勒斯坦人在加沙地带边境开启“回归大游行”示威活动。连日来，巴以双方在边境地带不断发生冲突，已造成37名巴勒斯坦人死亡。

据悉，“回归大游行”将持续数周，于5月15日达到高潮。这一天是以色列建国日次日，同时是巴勒斯坦“灾难日”70周年纪念日。美国设在耶路撒冷的大使馆也计划于5月开馆。

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