（早报讯）马来西亚规模最大的独中宽柔中学昨天为至达城分校举行动土礼，这也是宽柔中学继1999年建立古来分校之后的第二所分校。动土礼由首相署部长及马华署理总会长魏家祥主持。

宽中至达城分校完工后，宽中将成为马来西亚唯一拥有两所分校的独中。新山校本部、古来分校及至达城分校等三个校区的学生总数可达1.5万人。

马来西亚特殊的政治环境让政府几乎不可能批准成立新独中，宽中就以“分校”模式解决学生人数爆满的问题。

首相纳吉在2013年4月25日口头批准宽中在至达城设立分校。那时正是大选投票前10天。校方直到2016年10月16日才收到当局正式批准信。若从纳吉口头批准之日算起，到昨天动土已经将近五年。

位于新山东部巴西古当区至达城（Bandar Seri Alam）的第二分校占地24.38英亩。市价约5000万令吉（约1660万新元）的校地，是由发展商联马置地（UMLand）免费提供。

宽中至达城分校共分三期。首两期工程预计可在2020年完成，并可在2021年启用。首两期工程预计花费5000万令吉（约1700万新元），最后一期工程则是3000万令吉（约1000万新元）。校方目前共筹集了2090万令吉（约705万新元）的建校基金。

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