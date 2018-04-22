金正恩不提无核化 分析：反口无难度

（早报讯）朝鲜领袖金正恩在两场历史性峰会前宣布终止核试验，但只字不提无核化。分析员指出，他此举为日后违反诺言留下很大的回旋余地。

美国麻省理工学院核扩散专家纳兰说：“金正恩这一步很聪明，他为未来违反诺言留下很大的回旋馀地，没有一个承诺是不可逆转，也没有提及任何形式的无核化……我认为金正恩的目标是令特朗普更难以指控朝鲜无意谈判。”

美国科学家联盟研究员潘达也认为，朝鲜或与印度及巴基斯坦的情况一样，六次核试已满足核计划需求。此外，由于朝鲜的发射平台数量少，就算自愿停止试射洲际弹道导弹，也不影响该国的导弹计划。他指出，金正恩提到废弃核试场而非拆除坑道，令日后反悔重启核试更容易，认为他这番言论更像拥核国的拒绝弃核宣言。

韩国学者南成旭则强调，朝鲜并没有清楚交代未来会否继续发展核武。

过去曾有国家不堪大国压力而主动弃核，如南非、利比亚和伊朗。

南非在1970年代为了抗衡前苏联在非洲事务的影响力，锐意发展核武抵抗。1980年代末，苏联影响力日渐式微，加上因为推行种族隔离政策而备受国际社会隔离，而且发展核武需要极大资源，促使南非决定放弃核武，并于1993年彻底销毁。

已故利比亚狂人卡达菲于1970年代接掌政权后，决意发展核武保卫政权，但于2003年与美国政府达成协议，同意用弃核换取美国解除制裁。伊朗也因拥核而被欧美国家制裁多年，并于2015年与中、英、美、法、俄、德六国达成核协议。

身为前苏联加盟共和国的乌克兰、哈萨克及白俄罗斯，也一度拥有核武，但因为国力弱小，终在美俄等大国的威胁下同意销毁。

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