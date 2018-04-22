美韩联合军演“关键决断”明日启动

（早报讯）韩国军方一位负责人22日表示，代号为“关键决断”的美韩联合军演将于23日正式启动，为期两周。

据韩联社报道，“关键决断”是在假设朝鲜袭击韩国的情况下用电脑模拟等方式进行的联合指挥所演习。美韩往年于3月初启动该演习，但今年因平昌冬奥会而被延后。美军将出动1.22万兵力参演，参演规模与去年持平。

“关键决断”分前后两个部分进行，前半部分演习是在假设朝鲜袭击韩国的情况下进行的美韩联合防御演练，后半部则是在假设美韩携手反击的情况下进行的演习。

前半部演习结束后，美韩通常暂停演习，对演习成果进行评估，而今年的评估预计将于本月27日进行，可能与韩朝首脑会谈时间重叠。这意味着美韩可能在韩朝首脑会谈举办时暂停联演。对此，韩军负责人负责人表示，美韩将深入探讨前半部分演习成果后决定是否在韩朝首脑会谈当天再启动演习。

另一方面，代号为“鹞鹰”的美韩联合军演已于本月1日启动，仍在进行中。“鹞鹰”是动用实际兵力和装备的野战训练演习（FTX），今年有1.35万名美军官兵参加。今年的演习规模较去年有所缩小，且美军减少向半岛出动战略武器。分析认为，这是因为韩朝、朝美首脑会谈在即，美韩尽可能避免刺激朝鲜。

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