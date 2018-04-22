文在寅专注韩朝首脑会谈筹备暂停外部安排

（早报讯）韩朝首脑会谈进入倒计时第5天，韩国总统文在寅从22日起专注青瓦台参谋会议等内部日程，暂停对外安排，全身心投入首脑会谈准备工作。

韩联社报道，青瓦台相关人士表示，本周文在寅仅安排了首席秘书和助理会议以及国务会议等一般日程，外部日程一律暂停。从20日起至26日，在韩朝首脑会谈倒计时一周的时间里，文在寅没有安排其他日程，将所有施政重点放在会谈筹备之上，以促会谈成功为半岛无核化迈出第一步。

朝鲜在首脑会谈在即之际宣布停止核试验，据悉文在寅正在考虑以此为契机将首脑会谈协议文中加入更为高水平的无核化宣言。青瓦台前一天以负责国民沟通的首席秘书尹永灿名义发表立场称，朝鲜的决定对实现全世界期盼的半岛无核化具有重大意义。

尽管朝鲜宣布停止核试，青瓦台方面还将按照原先方式继续为无核化对话准备。青瓦台核心人士接受韩联社电话采访时表示，事先拟定的议题基本不会有大的改动。无核化与半岛永久和平仍是核心议题。

尽管朝鲜已决定废弃核试验场，但仍旧未表明是否废弃原有的核武器与洲际导弹，对此青瓦台方面表示，这不可能一步到位。这意味着韩朝朝美首脑对话上将就弃核方法展开激烈讨论。

20日韩朝首脑热线已经开通，韩朝首脑本周初将进行史上首次直线通话。双方将通过电话积累信任为会谈预热，并有可能根据情况就无核化议题等交换意见。

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