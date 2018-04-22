公正党内乱升级：蔡添强传将退党抗议

（早报讯）马来西亚第14届全国大选提名日距今不到一周，反对党人民公正党却因雪兰莪候选人名单而导致内讧加剧，以致传出副主席蔡添强不惜退党抗议党中央大改雪州公正党提呈的候选人名单。分析员认为公正党若在这时候爆发内乱，将大大影响公正党及希望联盟在本届大选的表现。

据当地媒体报道，蔡添强也是原任峇都国会议员。他昨天通知媒体，今天下午4时将召开记者会而引起诸多揣测。一名雪州公正党资深领袖的助理今天则在面簿语带玄机地贴文表示：“与添强同在。”

《星报》网今天报道，雪州候选人课题已在公正党内部触发一场政治危机。蔡添强接受《当今大马》电询时表示，“我不知道（《星报》网的报道），其中可能有些是事实。”至于退党抗议的传闻，蔡添强只表示：“无言以对。”

据《星报》报道，此次事件的导火线是雪州候选人名单遭党中央大改，并将蔡添强等五名原任议员除名。

有消息指公正党这次纠纷源自看守雪州大臣及公正党署理主席阿兹敏派系，与公正党副主席拉菲兹派系之间的长久较劲。不过拉菲兹向《当今大马》否认涉及，并呼吁公正党领袖尊重党主席圈定候选人的权力。

拉菲兹说：“由副主席组成的委员会负责过滤人选。我并未参与其中。一旦初选名单完成，就由主席（旺阿兹莎）和实权领袖（安华）裁决。某些人拿到（席位），某些人拿不到，这是正常的。我不知道（详情），也跟最后名单没有关系。所以，我很难置评。 ”

根据《星报》，旺阿兹莎也拒绝阿兹敏提呈的八个人选，其中包括阿兹敏的新闻秘书希尔曼及卡立查化。报道指亲阿兹敏派系的公正党妇女组主席祖莱达今天曾率队，尝试说服旺阿兹莎重新考虑。

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