阿富汗选民注册站爆炸 百多人死伤

（早报讯）阿富汗首都喀布尔一个选民注册站附近星期天（22日）发生的自杀式炸弹袭击，造成至少57人死亡，119人受伤。伊斯兰国组织已宣称制造了这起袭击事件。

阿富汗公共卫生部发言人马杰鲁赫证实，此次袭击事件的遇难者绝大多数是平民，其中包括至少21名妇女和五名儿童。此外，还有47名妇女和16名儿童被炸伤。

阿富汗官方此前公布的死亡人数为31人，受伤人数为54人。

有目击者告诉新华社记者，袭击发生时，注册站附近聚集了大量民众，一名袭击者冲进人群，并引爆身上的炸药装置。爆炸袭击除造成大量人员伤亡外，还造成该注册站以及附近的建筑物、车辆遭到不同程度损坏。

阿富汗黎明新闻网站援引消息人士的话报道说，一些伤员伤情严重，尚未脱离生命危险，死亡人数有可能还会上升。

阿富汗首席执行官阿卜杜拉、前总统卡尔扎伊当天对袭击事件表示“强烈谴责”。

根据阿富汗独立选举委员会4月初公布的消息，阿国民议会选举和地区议会选举将于今年10月20日举行。据悉，各地的选民注册和登记工作于4月14日陆续展开。

不过，阿富汗过去一周内接连发生针对选民注册站的袭击或绑架事件，给选举工作蒙上阴影。

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