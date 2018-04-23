日本研发出耐寒香蕉 三根卖60元

（早报讯）在南方生长的香蕉如今也在冬天气温降至零下的日本冈山县实现种植。当地一名毫无农业经验的男子历时约40年的研究，研发出让幼苗“体验冰河时期”的独特种植法，受到了国内外的关注。

共同社报道，69岁的田中节三成功在12月严寒的冬天，种出了一串串香蕉果实。

田中所种的香蕉取名为“MONGEE香蕉”，在冈山方言中意思是“非常厉害”。其品种为约50年前曾是全球主流的“大米七香蕉”，口味浓厚甘甜且无农药，能够连皮食用。每盒三根装的售价为4860日元（近60新元），但连连售罄人气爆棚。

田中曾尝试将香蕉苗放在冷柜或通过液氮进行冷冻，但以失败告终。

他过后将幼苗的一部分浸入特殊液体，放置在冷柜约半年使其慢慢降温至零下60度冷冻后再进行种植，结果顺利生长并结出果实。

利用他的方法种植的香蕉，从生长到收获所需时间仅为正常情况的一半左右，同时收获量也有所增加。

据悉，这种种植方法还适用于咖啡、番木瓜等其他热带植物，也可露天种植。不过，为防止台风灾害确保稳定收获，田中最终选择了棚内种植。

田中的耐寒香蕉还吸引了海外人士前来考察，目前已在中国展开试种。田中干劲十足地表示：“希望能在西伯利亚那样寒冷的大面积地区培育作物，给全世界的人们送去食物。”

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