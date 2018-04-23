曾拒皇家委员会银行调查 澳总理承认犯错

（早报讯） 随着银行业皇家委员会调查曝出的种种丑闻在澳大利亚国内引发“骚动”，正在欧洲访问的澳洲总理特恩布尔周日首度作出回应，承认其在超过18个月的时间内拒绝成立该调查是一场“政治错误”。

据澳洲网报道，特恩布尔在一场新闻发布会上表示，正如评论员所说的那样，如果他能早点发起皇家委员会调查，他将不会承受如此多的“政治悲痛”。

特恩布尔说：“如果政府能在两年前早点成立皇家委员会调查，现在将会有更少的政治悲痛。事后看来，你们显然是对的。”

报道称，这番告解标志着特恩布尔对皇家委员会引发的政治争议做出重大让步。据悉，早在2016年4月，工党党魁肖盾就呼吁设立皇家委员会调查，但该提议遭到了特恩布尔政府部长的反对。在18个多月后，特恩布尔才宣布了这一委员会的成立。财长莫里森当时表示，这是令人遗憾但必要的举措。

特恩布尔政府近几个月来麻烦不断，接连受到该国四大银行卷入连串金融丑闻、国会议员双重国籍风波，以及副总理乔伊斯因性丑闻而下台等事件冲击，还一度失去了在国会仅有的一席多数优势。

尽管支持率持续低迷，特恩布尔仍排除提前举行大选的可能性。澳洲下一届大选最迟将于2019年举行。

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