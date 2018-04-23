马国在野公正党候选人难产

（早报讯）马来西亚雪兰莪州公正党大地震，候选人名单难产；雪州大臣阿兹敏和该党副主席拉菲兹的内斗，在大选前因候选人名单问题浮上台面，需要该党实权领袖安华出面调解。

《星洲日报》报道，公正党消息人士透露，阿兹敏今早到国大医院会见安华，讨论他所推荐的候选人名单被撤换事件。

消息人士表示，阿兹敏对党主席旺阿兹莎临时撤换部份候选人名单一事感到不满，希望安华介入调解，接受原来的名单。

据悉，至少有6名被指亲阿兹敏的华裔候选人将被撤换，连其中一位副主席蔡添强也受到牵连，“被迫”放弃原区峇都区转攻柔佛某个选区。

除了雪州，槟州公正党也面对候选人难产问题。6名华裔候选人当中，除了两人来自雪隆，也有3名来自槟州和一人来自马六甲。

这些准候选人大多是年轻少将，据说已接到党的来电通知，将被割爱，由其他人取代。他们包括取代原任旺沙马朱区国会议员陈记光的年轻候选人、万挠州议员颜贝倪、马六甲马接再也州议席（原马接州席）的准候选人林秀凌、槟州武吉丁雅区原任州议员王敬文、槟州植物园原任州议员谢嘉平及武吉淡汶原任州议员刘子健。

另外，有意在峇都区守土的蔡添强被党改为献议南下柔佛，攻打其中一个“安全区”，不过已被他婉拒。蔡添强被党献议在柔佛哪个选区上阵，消息人士没有透露。

免费试阅14天