马哈迪：若希盟胜选或假新闻法告纳吉

（早报讯）马来西亚反对派希望联盟总主席马哈迪表示，如果希盟胜选，或将以2018年假新闻法令提告首相纳吉，他指纳吉常散播假新闻，例如说26亿令吉已归还沙特阿拉伯国王就是一个谎言。

《星洲日报》报道，马哈迪昨晚出席在吉隆坡文良港举办的希盟讲座会时说：“希盟并不是要报仇，我们要恢复依法治国的制度。如果纳吉做错了，他也应该和其他人一样，接受法律制裁。”

他指出，希盟若赢得政权，势必依法治国，确保三权分立制度。“我们的国家在独立时期非常贫穷，但是在东姑阿都拉曼丶敦拉萨丶敦胡仙翁，包括我四位前任首相的领导下，马来西亚成为了亚洲之虎。

“我们拥有足够潜能在2020年达到先进国的目标，但是如今很清楚，由于纳吉的错误领导，这2020年达成先进国目标的日期，已改为2050年（TN50）。

他指希盟执政后，将努力实现先进国的目标，可能不是在2020年，但是距离不远。

他说，纳吉以为先进国的定义是让人民拥有高薪水、高收入，实际上若人民不具备消费能力，再高薪也是没有意义的。“就如一些货币贬值的国家，人民或许拥有百万收入，但是消费能力却与我国的1000令吉一样。所以，如果人民的购买能力很低，再多的钱也是没有用的。”

他说，马国面对空前的巨大挑战，就是国家被一个金钱至上的领袖错误领导，正因如此，各族人民变得更加团结，而这也是本届大选的优势。“就好像今天各族人民相聚在此，没有一丝害怕地前来聆听希望联盟领袖的讲座。希盟讲座座无虚席，人民甚至愿意席地而坐，反观国阵的讲座却有很多没人坐的蓝色椅子。

希盟昨晚的政治讲座，主办单位称超过5000人出席。有者席地而坐，组屋居民站在阳台，聆听希盟领袖发表谈话。

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