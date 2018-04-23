尼泊尔灾后重建问题多

（早报讯）尼泊尔三年前经历大地震，灾后重建至今仍然问题多多。虽然尼泊尔政府这期间投入数十亿美元重建，但这些钱都没有充分利用。

专家警告说，灾区好些旧房其实可以翻修再次住人，新建的房子数量过多已经造成浪费，显示政府重建计划缺乏规划、成效不彰。

2015年4月尼泊尔遭遇7.8级地震，导致近9000人死亡。灾后政府展开高达90亿美元（约118亿新元）的整体重建工作。专责灾害防护的慈善机构“建设改造”（Build Change）的尼泊尔地区主任杜法尼表示，对许多人来说，尼泊尔政府提出错误的解决方法。

在重建计划下，当局为70万8000户房子毁于地震的家庭，提供每户3000美元的现金补贴，鼓励他们建造具有抗震功能的新房子。但到了三年后的今天，这项总额21亿美元的计划，建了新房的只有15％。

“建设改造”估计，有25万间房屋通过加固工程，强化柱梁之后，就可以继续居住。

灾民反映，政府发给的补贴金，根本不够支付建房的费用。而且，政府审批通过的新房住宅面积，比原住的小得多。

尼泊尔政府称，重建计划可以如期在2020年完成，不过在协助灾民建新房这一项，估计面对约10亿美元的资金缺口。

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