（早报讯）柔佛州国阵公布26国56州的候选人名单，除了推出37个新面孔，多名原任州行政议员（州部长）弃州攻国或无缘上阵之外，令人注目的是原任柔州大臣卡立诺丁兼攻国州的排阵。

《星洲日报》报道，卡立诺丁宣布他将上阵巴西古当国席及百万镇州席，目前柔州政坛盛传龟咯州席准候选人奥斯曼尤索夫，将是下一届柔州大臣人选。

现年60岁的奥斯曼尤索夫曾在2008年至2013年担任龟咯州议员，他目前除了是巫统丹绒比艾区部主席，也有多重身份，包括柔州政府投资臂膀柔佛人民基建集团私人有限公司（KPRJ）执行副主席，以及碧桂园太平洋景执行董事。

奥斯曼尤索夫曾发表出位言论，力挺柔佛王室的权力受到保障，因此被视为亲王室的巫统领袖。此时他重新参选出战州席，是否意味着卡立诺丁的失势，值得关注。

国阵推出的37个新面孔，其中5人是上阵国席，32人州席，意味着州席候选人中，新人人数过半或占57%显著份量，可说是国阵对于新脸孔寄予厚望，在面对希盟大举强攻柔州之际，一项力守州政权的举措。

从另一方面解读，一半的元老级人马获得留任，也说明了国阵在挑选候选人时，也是步步为营。

根据这份名单，巫统上阵16国35州、马华8国15州、国大党1国4州，民政党1国2州；从排阵可看出，作为国阵老大的巫统，能安抚无缘上阵的领袖及基层，解决巫统内部纷争，避免扯后腿影响胜算将十分关键。

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