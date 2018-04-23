马国前财长达因愿助希盟执政

（早报讯）在马哈迪掌政时的两任财政部长达因承诺，希望联盟一旦在第14届大选取下政权，他将为希盟政府贡献知识和经验。

新海峡时报集团前总编辑卡迪贾辛（Abdul Kadir Jasin）在其博客发布这项消息说，他本月21日陪同达因走访浮罗交怡，为希盟的竞选团队打气。达因本身也是浮罗交怡发展局的第一任主席。

卡迪贾辛目前是土著团结党最高理事。他说，他本身是直接参与助选，协助马哈迪在浮罗交怡打选战；他也参与了希盟的助选工作，两周来走访了彭亨、霹雳、吉打和马六甲州，协助候选人备战大选。

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