韩筹委首次在板门店进行韩朝首脑会谈排练

（早报讯） 据韩联社报道，韩朝首脑会谈韩方筹委会24日下午将在会谈举办地——板门店韩方一侧的“和平之家”进行首脑会谈相关流程的首次排练。

据报道，担任筹委会委员长的青瓦台秘书室室长任钟晳指挥会议整体流程排练，按照首脑会谈当天的日程安排，对韩朝首脑移动路径、会谈顺序、会场布置等所有细节进行检查。

当天，筹委会还将在板门店“自由之家”三楼和韩国国际展览中心第一展馆开设状况室，监控应对突发状况。

25日，朝鲜国务委员会部长金昌善将率团访问“和平之家”，韩方筹委会将与朝方一起进行闭门排练。青瓦台有关人士表示，由于双方广电专家提出需要对会场采光等进行确认，因此当天排练的开始时间与双方首脑预计会面的时间相同。

26日，筹委会还将进行一次排练，届时，陪同韩国总统文在寅前往韩朝首脑会谈地点的六名随行人员都将到现场参加排练。

另一方面，设于韩国国际展览中心的主新闻中心将于26日对外开放，任钟晳届时将就首脑会谈最终细节安排召开记者会。截至目前，有41个国家460家媒体的2850名记者报名采访。没有事先登记的记者也可到主新闻中心现场报名，预计记者人数将超过3000人。

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