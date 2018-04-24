旺姐漏夜改公正党候选人名单平息内乱

（早报讯）马来西亚在野的人民公正党主席旺阿兹莎（昵称旺姐）昨晚重新考虑了雪兰莪州务大臣阿兹敏推荐的名单，漏夜更改候选人名单，迅速安抚两派人马，暂时平息了一场内乱。

《星洲日报》报道，阿兹敏昨早到国大医院与公正党实权领袖安华针对他推荐的候选人名单被党主席否决事件进行密谈。在安华的调解下，阿兹敏成功保住了原本被除名的林秀凌（马接再也区准候选人），原任哥打安格力州议员耶谷沙比里，美丹花园州议员哈尼查和上阵鹅唛斯迪亚州议席希尔曼，但“牺牲了”颜贝倪。

公正党总秘书赛夫丁则不满被党除名的原任万挠区州议员颜贝倪向媒体哭诉的行为，以及原任峇都区国会议员蔡添强召开记者会。他劝党领袖不要受外来影响，事可以内部解决，不应该渲染候选人的事件。

不过，他否认公正党最后一分钟修改候选人名单，是遭受阿兹敏的压力或来自安华的指示。

他强调，公正党候选人名单“难产”，并非党内派系斗争；该党在一年前就已经开始部署排阵。他坦承昨晚和今早公布的候选人名单确实有一些更改，但这只涉及一小部分，无伤大雅。他相信，这份最新名单是经过州主席再重新审核之后做出的决定。

赛夫丁也表示，按照程序，也是雪州公正党主席的阿兹敏向安华请教是正常之事，没有不妥，不能视为要向安华投诉或施压。

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