韩外长：韩朝将达成制度维和共识

（早报讯）韩国外交部长康京和指出，韩国总统文在寅和朝鲜最高领导人金正恩，将就推动韩朝和平制度化达成共识，以取代不稳定的停战机制。

韩联社25日报道，康京和当天在“第三次韩半岛战略对话”上发表演讲时说，韩朝首脑会谈将重点讨论无核化、建立永久和平机制、改善韩朝关系，朝着“柏林倡议”指明的方向为重塑和平奠定基础。

她指出，朝核问题与停转和问题的解决进程密不可分，只能通过通盘解决的方法使二者相互促进。和平机制将避免军事冲突，化解局势紧张，实现韩朝共同繁荣，韩方希望在消除朝鲜的安全和经济顾虑的基础上，综合解决一切安全问题，同步推进朝鲜对外关系正常化。

她说，韩方将在两场首脑会谈，即韩朝和朝美首脑会谈期间谋求大胆而富有创意的解决方案，争取弭合朝美之间的分歧，提出各方都能接受的条件。

她指出，有几个令人乐观的利好因素，韩朝和朝美首脑会谈接连举行，可能发展成韩朝美三方会谈。“文在寅政府成立不到一年便举行韩朝首脑会谈，任期内有足够时间落实会谈协议。‘文金会谈’在板门店举行，朝鲜最高领导人将首次向南跨过军事分界线，鉴于韩朝有可能形成首脑对话机制，选址板门店的意义不言而喻。目前来讲一切都在向好的方向发展。”

康京和就会谈失败风险表示，金正恩已宣布全力发展经济，并深知在当前的国际制裁下无从发展经济；金正恩怀着对现状的这种认识出席会谈，达成协议的空间很大。

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