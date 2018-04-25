白宫医生获提名当部长即遭调查

（早报讯）美国白宫医生杰克逊近日因被控处方药配发不当及涉嫌在工作时间饮酒而遭到调查，引起舆论哗然。外界之所以杰克逊如此关注，是因为美国总统特朗普不久前刚宣布，将提名这位私人医生为美国退伍军人事务部长，当时引起了不小的轰动。

中新社25日援引《纽约时报》报道称，特朗普24日回应此事时依然十分看好杰克逊，称他是“我见过最优秀的人之一”。不过，特朗普也暗示，可能会将重新考虑退伍军人事务部长的提名人选。

特朗普也借此谴责民主党对他提名的人选进行不公平的攻击。

报道称，特朗普24日晚会见了杰克逊，白宫也在极力为这位私人医生辩护。白宫发表声明称，杰克逊医生的记录“无可挑剔”，并坚称他不会因虚假指控而被诬蔑。

美国参议院退伍军人委员会主席、乔治亚州共和党参议员艾萨克森则在一份联合声明中说：“我们非常严肃地对待我们的宪法责任，会对提交参议院确认的每一位提名人进行彻底、仔细的审查……我们将继续调查这些严重的指控。”

值得一提的是，今年1月，特朗普的身体和精神状况饱受外界质疑，正是杰克逊为特朗普做了其上任之后的首次健康体检。杰克逊当时在白宫举行的发布会上表示，特朗普“非常健康”，再任一届都没问题。他还称赞特朗普“基因好”“能活到200岁”，而特朗普也多次夸奖杰克逊是一名“训练有素、合格的服务人员”。

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