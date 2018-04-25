世界卫生组织：190多万儿童尚未接种任何疫苗

（早报讯）在2018年世界免疫周到来之际，世界卫生组织指出，2016年有近十分之一的婴儿没有接种过任何疫苗，这一状况必须改变。

世卫组织发布的声明说，全球至今仍有1900多万儿童尚未接种疫苗或疫苗接种不足，面临着罹患致命疾病的严重风险。其中有十分之一的儿童从未接种过任何疫苗，而且很有可能从未获得过任何卫生服务。

世卫组织指出，为了实现提高免疫接种覆盖率的目标，各国政府必须努力开展免疫接种工作，有关机构和人士必须将疫苗作为一项重点工作进行实施，而民众则必须为自己和家人接种疫苗。

2012年，世界卫生大会批准了《全球疫苗行动计划》，希望通过普及免疫接种服务，到2020年，挽救数以百万计的生命。

世卫组织表示，2016年，全球约有1.17亿婴儿接种了白百破三联疫苗，从而免受可能导致严重疾病、残疾或死亡的传染病之害。免疫接种还使得麻疹的全球死亡率下降了84%，脊髓灰质炎的病例数减少了99%以上，但《全球疫苗行动计划》中所确定的许多目标尚未按时完成，各国仍需做出更多努力。

世界卫生组织自2003年开始，在每年4月的最后一个星期举行年度免疫周活动，旨在促进采取必要行动，确保人人获得保护，以免罹患可以通过疫苗进行预防的疾病。今年的免疫周将于4月24-30日期间开展。

联合国电台引述世卫组织总干事谭德塞博士说：“我们不能允许世界上有儿童因为一些通过一针低成本的疫苗就能简单预防的疾病而夭折。”

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