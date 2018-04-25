直销公司逾万会员被当幽灵选民

（早报讯）一家直销公司逾万名外国会员在槟城举行大会，亲反对派网民指与会者是“国阵安排来槟城投票的孟加拉外劳”。不料为大会开幕者竟是槟城首长林冠英，亲国阵网民因此反击“到底是谁安排‘孟加拉外劳’来槟城投票？”

这家名为“QNET”的直销公司，23日至27日一连五天在在槟城地下会展中心（sPICE）举办年度大会，并有马来西亚等70多国超过1.5万名会员参与。槟城大部分酒店在大会期间都因这家直销公司的会员订房而爆满。主办方还租借了600辆巴士载送会员往来会场与酒店，其声势引人注目并在网上引起议论。

这几天陆续有该公司会员从世界各地飞抵槟城机场。一些皮肤黝黑的会员出境时，一些不知情的民众就拍下视频并指这些人是“孟加拉外劳”，或指他们是来支持国阵的。

一些信以为真的民众甚至号召选民一定要在投票日去捉这些“幽灵选民”，不过也有网民直斥这是假新闻。朝野支持者在网上争论不休之际，当地媒体今天报道槟城首相林冠英昨晚为这家公司的年会开幕。

林冠英为大会开幕的新闻让原本言之凿凿地指与会者是“孟加拉外劳”的网民噤声，但却未平息国阵支持者的火。亲国阵网民指反对派网民捕风捉影，混淆视听，并呼吁当局援引“反假新闻法令”对付涉及者，结果又引起另一场口水战。

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