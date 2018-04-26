马克龙美国会演说 促美重拾多边主义

（早报讯）法国总统马克龙周三（25日）在美国国会发表演说，敦促美国拥抱多边主义，并警告贸易战争的危害，表达了与美国总统特朗普“美国优先”大相迳庭的看法。

马克龙在三天的访美行程中极力展现与特朗普的良好私人关系，两人多次热情拥抱，访问期间彼此不断谈及两人的友谊。不过，在结束访美前向美国参众两院国会议员的演说中，马克龙却逐一批评了特朗普的贸易、气候与防核扩散政策。

马克龙说：“我们能基于新型多边主义，基于更有效率、更负责任与结果导向的多边主义，建立21世纪的世界秩序。美国是创造多边主义者，你们是现在须帮忙保存与重塑的人。”

他指出：“当然，我们需要自由与公平贸易。对盟国进行贸易战，不符我们的历史、任务，以及当前对全球安全的承诺。”

针对特朗普有意撕毁的伊朗核子协议，马克龙表示，法国会留在协议内，“因为我们有签署，我们的目标明确，伊朗永不能拥有核武，不是现在，不是5年、10年内，而是永远”。

谈到特朗普已退出的巴黎气候协定时，马克龙特别强调环保的重要性，并温情喊话：“我确信某天，美国会回头加入巴黎气候协定，让我们面对一个事实，就是我们没有第二个地球。”

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