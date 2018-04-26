专家：中国军事科技与情报搜集威胁美国

（早报讯）中国情报系统有多强大，对美国又构成多大威胁，是美国政界和学界争论不休的话题。一些学者认为，美国在军事科技的投入和情报搜集方面已经落后于中国。

美国之音报道，美国军事智库米切尔研究所（Mitchell Institute）的亚洲军事问题专家费舍尔（Richard Fisher）周三（25日）在华盛顿国会山俱乐部的活动上表示，在中国大力发展军事之际，一些美国领导人却想减少自己的核弹头数量，这令他感到不安。

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）高级顾问约翰逊（Christopher Johnson）认为，中国的情报系统正变得越来越活跃，而且相比美国，中国在情报方面的投入巨大。约翰逊曾任职于美国中央情报局，负责中国情报工作。

智库外交关系协会（CFR）新兴科技和国家安全专家瑟加尔（Adam Segal）表示：“中国领导层越来越多地思考如何保障中国能够在新一波科技发展中保持竞争力。”

相比之下，美国的科技发展在过去三十年中从军工和材料科学转向电子消费品。1950年代到1980年代，美国在军事科技方面保持世界领先，并通过出口限制将技术掌握在自己手里。

从1980年代末开始，日本和中国等国的科技发展进步迅速，随着电子产品的生产从美国本土转向亚洲，包括中国在内的亚洲国家也更多地把目光投向科学技术的投资。

一些专家认为，随着中国将充裕的资金投向科技发展，科技在情报和军事领域的应用也得到了更多重视。约翰逊认为，中国开始更多地为政治目的获取情报，而不仅仅是经济目的。

亚洲军事问题专家理费舍尔在华盛顿国会山俱乐部表示，在中国大力发展军事之际，一些美国领导人却想减少自己的核弹头数量，这令他感到不安。

美国作家、时评人士章家敦（Gordon Chang）指出，中国是美国面临的最重大威胁。

他认为，中国的军事目的、核武器库、中俄合作和中国对朝鲜的支持都是美国面临的威胁。

章家敦指出，美国并没有准备好应对中国的威胁，应该认识到中国的野心，并通过军事和金融手段加以应对。

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