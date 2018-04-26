韩朝会谈日程公布 金正恩将步行越过分界线

（早报讯）韩国总统府今天（26日）公布了明天将在板门店举行的南北首脑会谈详细日程。朝鲜领袖金正恩当天上午9点半（新加坡时间上午8时半）将步行越过军事分界线进入韩方一侧，10点半（新加坡时间上午9时半）起与韩国总统文在寅举行会谈。会谈后计划公布协议文件，可能会以共同宣言的形式提及无核化。

共同社报道，金正恩的妹妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正等人将随行。除了检阅韩军仪仗队外，两国首脑下午还将植树留念。

这将是朝鲜最高领导人首次踏上韩国的土地。韩政府高官在美国华盛顿向媒体表示：“会谈或将再次确认无核化意愿，为和平解决核问题制定路线。”

据知双方的共同宣言有可能涉及无核化、签订和平协定取代朝鲜战争停战协定以及结束战争。

在首尔郊外的新闻中心举行记者会的韩国总统秘书室长任钟皙称无核化“不是工作级别所能决定的事项”，认为协议内容将由两国首脑讨论决定。

据韩国政府透露，首脑会谈前，金正恩将出席包括接受韩军仪仗队荣誉礼在内的欢迎仪式，留下签名，并与文在寅合影留念。朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南及劳动党中央委员会副委员长金英哲也将随行。金正恩夫人李雪主是否同行尚未确定。

韩朝此前磋商决定，将对金正恩进入韩方一侧的场面、两国首脑初次见面、留下签名、进入会谈会场和开场发言进行公开直播。

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