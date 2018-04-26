日小学生海啸罹难 政府须赔14亿日元

（早报讯）2011年3月11日东日本大地震引发海啸，造成宫城县石卷市大川小学数十名学童罹难，仙台高等法院今天二审判决，石卷市与宫城县政府应赔偿14亿3000多万日元（1700万新元）。

日本放送协会（NHK）报道，大川小学在当年海啸共有74名学童及10名教职员罹难，其中23名学童家属提出告诉，要求石卷市与宫城县政府赔偿23亿日元（2800万新元）。

台湾中央通讯社引述报道说，仙台地方法院2016年10月一审判决认为，如果可以提前避难，就可以避免学童罹难，因此在避难方面的确有过失，要求石卷市与宫城县政府须赔偿罹难学童家属共14亿2000多万日元。

此案上诉到二审法庭，原告与被告针对事前能否预测海啸侵袭，及小学在事前的防灾对策是否适当，多有争论。

《朝日新闻》报道，一审判决指出，三一一地震当天，学童在老师引导下，从地震发生时起在校园内待命了约50分钟。原先想去靠近堤防的稍高处避难，但还来不及就遭遇海啸侵袭。

一审判决不认为石卷市政府在事前防灾体制有过失，但老师可以在海啸侵袭前7分钟预见海啸来袭，只要带著学童步行约2分钟就能到后山避难，因此认为老师们有过失。

放送协会引述仙台高等法院主审法官小川浩说，在地震发生之前，其实是能预测海啸会侵袭学校，校方在危机管理手册中有明定避难场所及避难路线的义务，却没有相关说明，显然怠忽职责。

相较于一审法官认为此案在避难时有过失，二审法官则认为在震灾前的防灾对策就不周全。

因此，二审判决要求石卷市与宫城县政府，须赔偿遗属14亿3000多万日元，比一审判决的赔偿金额多1000多万日元。

遗属律师团表示，有关地震引发海啸的判决，认为地震发生前的防灾对策不周全而要求赔偿的判决，此案为首例。

二审判决宣判后，许多学童遗属在法院大厅相拥而泣。

罹难学童家属今野浩行说，对于来自各界的协助乃至于获得今天的判决结果，表达感谢之意；判决结果代表法院同意此案有组织性的责任，不只当时在现场的老师，包括学校校长及石卷市教育委员会都有责任，希望判决能有助于未来的防灾工作。

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