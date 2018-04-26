日拟在韩朝峰会后即向韩方听取成果介绍

（早报讯）日本政府26日基本决定，翌日27日将在韩国板门店举行的南北首脑会谈结束后，拟立刻从韩方处听取会谈成果的介绍。

共同社报道，多名日本政府消息人士透露，日方关注的是朝鲜劳动党委员长金正恩如何应对绑架问题。为了掌握详细的沟通，日方提出了让南北会谈中计划在座的韩国政府高官访日的请求。

围绕南北首脑会谈，日本政府对金正恩是否会着眼于解决绑架问题展现出重启日朝谈判的积极姿态表示“强烈关心”。日方或将在谨慎关注金正恩态度的基础上，对最大焦点日朝首脑会谈的实现可能性继续进行摸索。

据日本政府消息人士称，日方截至26日向韩国政府征询意见，希望让即将在南北首脑会谈中在座的韩国国家情报院长徐薰访日。日方要求在会谈结束后尽快访日，向外长河野太郎和国家安全保障局局长谷内正太郎提供信息。

日方还打算向韩国总统文在寅询问详细情况。日本首相安倍晋三26日在参院预算委员会会议上谈及文在寅5月在东京出席的日中韩首脑会谈，强调称“计划面对面地听取介绍”。据外交消息人士透露，文在寅打算在日中韩会谈前与安倍通电话介绍概要。

日本政府有意也确切掌握有关核与导弹问题的金正恩言行进行分析。此外还会关注韩国在南北首脑会谈后是否与认为不应放宽制裁压力的日美保持一致步调。

安倍在参院预算委员会会议上表示：“在日中韩首脑会谈中，希望再次确认以完全且可验证、不可逆的方式弃核以及为解决绑架问题展开合作。”

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