美参议院投票批准蓬佩奥出任国务卿

（早报讯）美国参议院26日中午以57票赞成、42票反对的结果，通过总统特朗普提名的蓬佩奥为新任国务卿。当天下午，蓬佩奥在最高法院宣誓就职。

综合外媒报道，当天对蓬佩奥的国务卿提名投赞成票的包括在场的全部50名共和党参议员及七名民主党参议员，其中数位民主党参议员都面临严峻的中期选举形势。

参议院外交关系委员会主席表示，蓬佩奥将直接登上空军专机，飞往比利时布鲁塞尔参加周五举行的北约外长会议。国务院稍后指，蓬佩奥将在周末访问沙特阿拉伯、约旦和以色列。有分析指，属鹰派的蓬佩奥对同性婚姻及回教持负面看法，认为他不适宜在外交舞台上代表美国。

蓬佩奥为特朗普政府任内第二位国务卿，所获得的支持票数，仅较上任国务郷蒂勒森多一票，属美国近代史中偏低。蓬佩奥提名获确认后，白宫随即发放他早前秘访朝鲜、与朝鲜领袖金正恩的合照。

特朗普受访时指，本来不预期金正恩会见蓬佩奥，结果双方会晤逾一句钟。特朗普又称，“特金会”前金正恩已在无核化、试验及关闭核试场上退让，形容朝鲜半岛局势进度良好。

自从今年3月13日，特朗普突然在推特上宣布提名中央情报局局长蓬佩奥接替蒂勒森担任新国务卿后，国会对这名共和党“鹰派”人物能否胜任存在广泛质疑，民主党还对他能否对特朗普“说不”表示担忧。

三天前，蓬佩奥的提名在参议院外委会获得通过就颇为戏剧性。一直表示反对的共和党参议员保罗在投票前的最后一刻突然表示转变立场，称获得特朗普和蓬佩奥的保证，所以决定支持蓬佩奥的提名。

白宫最近一直在敦促国会尽快通过对蓬佩奥的提名，以便他能率团出席即将在布鲁塞尔举行的北约部长会。特朗普26日在参议院投票后发表声明称，很高兴蓬佩奥能在这一重要的历史时刻成为美国最高外交官。他说，蓬佩奥将把美国利益放在第一位，“他拥有我的信任与支持。我祝贺他成为美国第70任国务卿”。

美国国务院新闻发言人诺尔特称，蓬佩奥当天下午2时在最高法院法官阿利托的主持下，已经在最高法院西会议室宣誓就职。

蓬佩奥上任后将面临一系列挑战。除了整合国务院，摆在他面前的还有即将进行的韩朝首脑峰会、美朝首脑峰会，以及是否退出伊核全面协议、如何处理降至冰点的美俄关系等重要问题。

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