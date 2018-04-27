美参议院司委会通过保护特别检察官议案

（早报讯）美国参议院司法委员会26日通过一项旨在保护特别检察官的议案。美国舆论普遍认为这项议案即使无法在国会参众两院获得通过，也是对近期据称想解雇涉通俄门特别检察官穆勒的总统特朗普发出明确信号。

据中新社报道，参议院司法委员会当天以14票对7票通过了这项议案，除了该委员会的民主党参议员全部赞成，包括委员会主席格拉斯利在内的四名共和党参议员也投了赞成票。

对于国会参众两院相关委员会和美国联邦调查局（FBI）等机构正在进行的通俄门调查，特朗普一直称之为对他的“政治迫害”。最近，美国媒体不断报道，特朗普有意解雇通俄门调查特别检察官穆勒和司法部副部长罗森斯坦。

去年5月，在前FBI局长科米突遭特朗普解雇后，罗森斯坦任命了前FBI长穆勒为特别检察官，主导俄罗斯是否干涉2016年美国大选的调查，其中包括特朗普竞选团队是否曾与俄罗斯“勾结”等。

《国会山报》报道，参议院司法委员会当天通过的这项议案，是国会第一次正式推进保护穆勒免遭解雇的立法。按司法部规定，只有司法部的高级官员才有权解雇穆勒或其他特别检察官。

不过，这项议案将很难在国会获得通过。此前，参议院多数党领袖、共和党参议员麦克康奈尔已经明确表示，不会将该议案付诸全院辩论及投票表决。参议院少数党领袖、民主党参议员舒默26日说，鉴于当天上午特朗普关于可能干预涉俄调查的表态，麦克康奈尔应立即将这一议案付诸全院表决。

26日上午，特朗普对福克斯新闻表示，他对司法部很失望，他已经决定不会干涉相关调查，但也有可能改变想法。

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