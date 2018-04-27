英持械暴力犯罪呈增长趋势

（早报讯）英国警方26日公布数据显示，英国持械暴力犯罪2017年呈现增长，持刀犯罪增加22％，持枪犯罪增加11％。

据中新社报道，截止2017年12月，警方记录在案3万9598宗涉及刀具暴力犯罪案件，与2016年同期的3万2468宗比较上升22％，为自2010年以来的最高纪录；枪支犯罪则上升至6604宗，增加11％。

2017年一年中，共有688人遇害，其中包括在伦敦和曼彻斯特的恐怖袭击中遇难的35人，遇难者增加了15％。

英国国家统计署官员巴德利表示：“证据表明，某些类型的盗窃活动持续增加，特别是与车辆有关的盗窃犯罪，导致过去多年相对少见‘高度伤害‘的刀具暴力犯罪、枪支暴力犯罪，正在呈现增加趋势。”

伦敦囊括了三分之一的持械犯罪案件。伦敦大都会警方的单独统计数字显示，截至2018年4月前的一年中，发生157起凶杀案，同比增加了44％。

伦敦市长萨迪克汗表示：“这些统计数字再次表明，包括伦敦在内的整个英国的犯罪率，尤其是暴力犯罪正以不可接受的速度上升。这显然是一个需要政府提供整体解决方案的国家问题。”

英国媒体普遍认为，英国经济仍未从2008年金融危机中完全恢复、英国脱欧进程艰难并存在不确定性、英警方经费削减致使警力不足，是导致各类暴力犯罪案件上升的主要原因。目前，英国民众对社会治安状况的不满和忧虑日益加深。

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