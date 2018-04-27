乌克兰总统：乌正在完善核废料立法

（早报讯）乌克兰总统波罗申科26日在视察切尔诺贝利核电站禁区时说，乌克兰正不断完善关于核废料的相关法律，以提高和平利用核能的安全性。

4月26日是切尔诺贝利核电站事故发生32周年纪念日。波罗申科前往当地向核事故纪念碑敬献鲜花，哀悼核事故死难者。

据新华社报道，波罗申科在视察过程中对媒体说：“我们正在继续完善关于核废料的立法工作。乌方已邀请荷兰、法国、德国、西班牙和瑞典的专家同乌专家一起开展卓有成效的工作。”他说，加强对切尔诺贝利核事故受害者的社会保障以及加强核能领域生产安全，是乌克兰当局的优先任务之一。

波罗申科当天还在面簿上发文说：“除了不忘切尔诺贝利核电站事故教训、防止类似灾难重演外，我们还将努力把切尔诺贝利核电站禁区建设成为新技术区，让这里发生良性变化。”

据悉，乌克兰计划在切尔诺贝利核电站禁区内建设大型太阳能电站，让当地成为绿色能源发展中心。

1986年4月26日，位于乌克兰北部靠近白俄罗斯边境的苏联切尔诺贝利核电站4号机组反应堆突然发生爆炸，造成30人当场死亡，逾8吨强辐射物泄漏。这起事故使核电站周围6万多平方公里土地受到污染，320多万人不同程度受到核辐射侵害，成为迄今人类和平利用核能历史上最严重的事故。

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