叙民众在海牙指证“化武袭击”视频造假

（早报讯）俄罗斯、叙利亚常驻禁止化学武器组织代表26日在荷兰海牙举行情况说明会和记者会，10余名叙利亚杜马镇居民在会上指证叙利亚救援组织“白头盔”制作传播的杜马“化武袭击”视频是蓄意造假。

“白头盔”与杜马当地医疗救助组织“叙利亚美国医学会”曾指称，本月7日杜马遭到持续轰炸后，当地500多人出现接触化学制剂后才有的呼吸困难、口吐白沫等症状。“白头盔”发布的相关视频被广泛传播。当天出席会议的指证者大多曾出现在“白头盔”发布的视频中。

杜马医院多名医生、护士和工作人员陈述了当日经过：轰炸产生的灰尘和烟雾让不少人呼吸不畅、入院治疗，但是没有人出现化武中毒症状。当时一群不明身份者突然高喊“发生了化武袭击”，制造恐慌和混乱氛围，同时还拍摄视频。

据新华社报道，俄罗斯常驻禁化武组织代表舒利金表示，“白头盔”视频造假是有预谋的挑衅，是美英法对叙发动军事打击的借口，这些杜马居民的证词表明，“以此视频证明杜马发生过化武袭击，彻底无效”。舒利金重申，美英法未经联合国安理会授权就对叙动武，严重违反国际法。

叙利亚常驻禁化武组织副代表奥贝德说，“白头盔”是美英支持的恐怖主义组织，该组织多次制造和传播虚假信息，目的是损害叙利亚形象。

美英法等17国26日发表联合声明，称俄叙情况说明会“是一场粗陋的宣传”，“有关4月7日在杜马发生的化武袭击，迄今已收集到大量证人证言，相关信息的真实性无可动摇”。

禁化武组织调查团已于21日和25日两次进入杜马展开调查。专家在杜马采集的样本将被运往指定实验室进行分析。

免费试阅14天