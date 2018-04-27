早产或因胎儿免疫系统过早激活

（早报讯）美国《科学·转化医学》杂志刊登的一项新研究显示，孕妇如果因为感染而出现炎症，可能会过早激活胎儿免疫系统，从而导致胎儿早产。

据新华社报道，妊娠期一般要持续40周。早产是指妊娠不满37周的分娩，这是导致新生儿死亡或长期并发症的主要原因。

美国加利福尼亚大学旧金山分校等机构的研究人员化验了89名足月生育女性和70名早产女性的血液及胎儿的脐带血。结果发现，早产儿脐带血中的树突状细胞和效应T细胞的含量更高。

研究人员说，妊娠过程中，胎儿免疫系统通常不会对母体产生“排异”反应。不过，在孕妇有炎症的情况下，胎儿免疫系统可能会感受到某些化学物质，树突状细胞会将相关信息传递给效应T细胞，后者开始启动防御机制，误认为母体细胞是“敌人”并发起攻击。胎儿免疫系统在这个过程中释放的一些化学物质会引发母亲子宫收缩，从而可能导致早产。

加利福尼亚大学旧金山分校副教授麦肯齐说，以前人们一直以为胎儿免疫系统不成熟，不会与母亲孕期的并发症有关系。实际上，胎儿免疫系统可能在较早的时间就已被激活，因此有必要从这个角度分析早产风险。研究团队正在寻找母体血液中能用于判断这种风险的生物标记物。

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