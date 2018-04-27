纳吉：绝不接受民行党

（早报讯）马来西亚首相纳吉表示，代表华人的国阵成员党若来届大选惨败，国阵也绝不接受反对党民主行动党加入国阵，但华社若在内阁没有代表将“很麻烦”。

马华与民政党等华基政党都承认这次大选是场硬仗。纳吉今天在记者会为这些华基政党拉台选情时表示：“确实可能出现（国阵华基政党惨败）这样的情况。但我希望不会这样，因为（内阁）没有华人代表（对华社而言）将很麻烦。”

他表示，民行党的理念与国阵完全不同，他因此无法接受民行党加入国阵。他表示，华人要确保政府体制内拥有强大代表，就必须支持国阵华基政党。他说，华人领袖在政府体制内遭排除，将直接削弱华人在体制内的影响力。

纳吉说：“我组织政府时必须考量各族（选民）的参与。若国阵的华人领袖被选民拒绝，我就无法委任他们进入政府体制。”他认为若下届政府体制内没有华人代表，甚至只剩下很少华人代表，都是很悲哀的事。

但纳吉强调，国阵将会力挺旗下的马华、民政党和人联党等华基政党。他表示，就算这些华基政党来届大选惨败，国阵也不会背弃他们而接受民行党。

纳吉认为，马华和民政党在上届大选已成为民行党“改朝换代”口号的受害者，华社声音在内阁内变弱的影响也直接突显。他认为华社应该认清现实而重新支持国阵。

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