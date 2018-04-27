澳洲将建垃圾焚化厂 应对中国拒收洋垃圾

（早报讯）澳大利亚环境部长周五宣布，将投资兴建垃圾焚烧厂，并计划在2025年之前实现包装材料的100%重新利用。此前曾接收了澳洲三分之一垃圾的中国决定拒收洋垃圾。

据澳洲政府委托咨询公司Blue Environment进行的调研，中国从3月1日开始实现的这项禁令，影响到125万吨的澳洲垃圾，价值估计为8.5亿澳元(近8.55亿新元)。

路透社引述澳洲环境部长Josh Frydenberg说，他已指示政府投资机构”优先考虑”废弃物能源回收项目，包括焚化炉和垃圾填埋场填埋气回收利用。

中国已停止接收废塑料和废纸等垃圾船货，作为抵制”洋垃圾”运动的一项努力。中国曾是全球最大的塑料废品进口国。

中国的洋垃圾进口禁令打乱了全球的废物处理链，造成从亚洲到欧洲都出现了大量垃圾堆积，因出口商难以找到新的垃圾买家。

为应对中国的洋垃圾禁令，英国和欧盟各国政府已将重点放在了提高回收利用率上，英国引入了塑料瓶押金计划，欧盟则在酝酿征收塑料制品税。

其它国家已找到了新的垃圾出口目的地，据新西兰统计局，随着对中国的垃圾出口量大降，新西兰对印尼、越南和泰国的垃圾出口量在飙升。

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