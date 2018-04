(早报讯)英国肯辛顿宫今天宣布,英国威廉王子与妻子凯特新诞小王子命名“路易斯·亚瑟·查尔斯”(Louis Arthur Charles)。

法新社报道,这是威廉王子和凯特王妃的第三个孩子。他们的长子乔治和女儿夏洛特,目前分别为4岁和2岁。

英国不少博彩公司藉机开盘,供市民投注第三胎的性别及名字。有职员在医院外展示一块赔率板,其中亚瑟(Arthur)是最为热门的名字。

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ