美国演员科斯比犯猥亵罪 可监三十年

（早报讯）美国谐剧演员比尔·科斯比26日被陪审团认定犯有猥亵罪，成为美国反职场性骚扰运动发起以来第一个定罪的影星。

宾夕法尼亚州蒙哥马利县法院陪审团经过14个小时讨论后达成一致，认定科斯比（Bill Cosby）于2004年在家中对坦普尔大学员工安德烈娅·康斯坦德（Andrea Constand）下药并对她进行性侵。根据法律，现年80岁的科斯比或面临30年监禁。

宾州蒙哥马利县检察官凯文·斯蒂尔说，调查发现科斯比在过去几十年中多次迷奸女性，早应将他绳之以法。“他利用名气、财富和关系网隐藏犯罪事实。”

科斯比及其律师在庭审中否认性侵指控，称当时获得了康斯坦德的许可。对于这桩发生在十几年前的案子，检方并未提交犯罪证据，基本依靠原告和证人证词进行陈述。

新华社引述据美国媒体的报道说，仍有数十名女性指控科斯比曾对她们实施性侵，但尚未能对科斯比定罪。

科斯比曾在美国享有很高声望，以其名字命名的情景喜剧“科斯比秀”在上世纪80至90年代连播八年，其中五年蝉联收视率榜首。

这是美国去年发起反职场性骚扰运动后的首个明星定罪案件，另有多名娱乐圈名人因被指性骚扰或性侵而名誉扫地，遭到解职。

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